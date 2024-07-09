Землетрясение потрясло восток Ирана

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение, произошедшее сегодня ночью на иранской территории. Его магнитуда составила 4,5.

В ночь с 20 на 21 июля в восточной части Ирана произошло землетрясение магнитудой 4,5. Об этом сказано в сообщении, распространенном Европейско-Средиземноморским сейсмологическим центром.

Подземные толчки произошли около 04:42 по местному времени (04:12 мск) рядом с афганской границей. Их очаг располагался на глубине 15 тыс метров.

Ближайшим крупным городом к эпицентру стал Бирдженд, который находится примерно в 130 км от него.