Землетрясение магнитудой 4,4 произошло на курорте в Турции

Турецкие сейсмологи сообщают о землетрясении, произошедшем во вторник утром в юго-западной части страны. Его эпицентр располагался на курорте Мармарис.

Во вторник, 9 июля, юго-западную часть Турции потрясло землетрясение магнитудой 4,4. Об этом сказано на сайте Нацагентства по ликвидации последствий стихийных бедствий и ЧС (AFAD).

Подземные толчки произошли на курорте Мармарис, который находится на побережье Средиземного моря, в районе 09:11 по местному времени (12:11 мск).

Их очаг располагался на глубине 67 км.