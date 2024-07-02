Вестник Кавказа

Землетрясение магнитудой 4,4 произошло на курорте в Турции

Землетрясение магнитудой 4,4 произошло на курорте в Турции
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Турецкие сейсмологи сообщают о землетрясении, произошедшем во вторник утром в юго-западной части страны. Его эпицентр располагался на курорте Мармарис.

Во вторник, 9 июля, юго-западную часть Турции потрясло землетрясение магнитудой 4,4. Об этом сказано на сайте Нацагентства по ликвидации последствий стихийных бедствий и ЧС (AFAD).

Подземные толчки произошли на курорте Мармарис, который находится на побережье Средиземного моря, в районе 09:11 по местному времени (12:11 мск).

Их очаг располагался на глубине 67 км.

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