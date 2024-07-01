Турецкую Муглу потрясло на 4 балла

На западе Турции провинции Мугла сегодня днем произошло довольно сильное землетрясение магнитудой 4,1, больше всего досталось району Датча, однако обошлось без разрушений и пострадавших.

Турецкую провинцию Мугла, что на юго-западе страны, сегодня потрясло землетрясение, магнитуда которого оценивалась мощнстью 4,1, сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) в соцсети Х.

Подземные толчки были зарегистрированы в провинции в районе Датча в 16:55 по местному времени (совпадает с мск), его очаг залегал на глубине 6,97 км, говорится в сообщении.

Сведений о разрушениях и пострадавших, к частью, не поступало.

Напомним, в конце июня "Вестник Кавказа" сообщал о том, что на западе Турции в городе Маниса произошло сильное землетрясение магнитудой 5,0, его эпицентр 0 пришелся на город Маниса, в 45 км к юго-западу от города Балыкесир с населением около 238 тыс человек. Тогда очаг землетрясения находился на глубине 10,24 км от поверхности земли.