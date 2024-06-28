Сочинцы ощутили землетрясение

Между Сочи и Туапсе произошло землетрясение сегодня утром. Местные жители ощутили подземные толчки. Активность была зафиксироована на глубине 5 км.

Жители Сочи сообщили в социальных сетях о землетрясении в Краснодарском крае, пишет "АиФ-Краснодарский край".

В комментариях говорится о подземных толчках сегодня утром в Якорной Щели. Один из пользователей утверждает, что дом "задрожал и заскрипел".

Эпицентр активности располагался в 8 км от Вардане и 27 км от Сочи. Очаг залегал на глубине 5 км. Магнитуда составила 3,6.

Европейско-средиземноморский сейсмический центр сообщил, что землетрясение было зафиксировано в 8:09 мск между Сочи и Туапсе.