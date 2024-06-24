Число поездов между Тбилиси и Батуми снова увеличили

Возросший спрос на железнодорожные перевозки между грузинской столицей и Батуми вынудил добавить «Грузинские железные дороги» дополнительные поезда на маршрут. Один из них будет ходить и в ночное время.

Число поездов, курсирующих между грузинской столицей и Батуми, увеличится с начала августа. Об этом рассказали в пресс-службе «Грузинских железных дорог».

Между городами появится и поезд, который будет передвигаться не только днем, но и ночью.

«Грузинские железные дороги» уже выпустили расписание дополнительных рейсов. Время в пути составит около 5 часов.

Из Тбилиси поезд будет отправляться в 6:30 утра и прибывать в 11:38 в Батуми. Обратно он поедет в 14:20 и доберется до столицы в 19:28.

Также поезд будет отправляться из столицы Грузии в 10:25, а прибывать в аджарский город-курорт в 15:33. В обратном направлении он тронется в 17:20 и прибудет в пункт назначения в 22:21.

Напомним, что этим летом возобновилось железнодорожное сообщение между Ереваном и Батуми. На поезде, который следует по этому маршруту, можно добраться и до Тбилиси.