Главы МИД ЕС утвердят старт переговоров по визам с Арменией

На следующей неделе страны Евросоюза продолжат обсуждение вопроса либерализации визового режима с Арменией. Он вошел в повестку встречи глав МИД ЕС.

Уже завтра, 22 июля, главы МИД стран Евросоюза соберутся на очередное заседание, в рамках которого, как ожидается, утвердят решение о запуске переговоров по либерализации визового режима с Арменией. Об этом информирует высокопоставленный европейский источник.

Ранее на этой неделе предложение Еврокомиссии приступить к соответствующим переговорам с республикой Южного Кавказа одобрил Евросовет. Переговоры никак не могли начаться из-за отсутствия согласия со стороны Франции. В итоге Париж все-таки поддержал это решение.

Напомним, в мае премьер-министр Армении заявил, что власти республики заинтересованы в том, чтобы страна стала членом Евросоюза уже в текущем году. Месяц назад в армянском парламенте прошли обсуждения по вопросу референдума о заявке на присоединение к ЕС.