Вестник Кавказа

Армения начинает переговоры о евроинтеграции

Армения начинает переговоры о евроинтеграции
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Армении планируют провести переговоры с делегацией ЕС по либерализации визового режима для граждан страны, сообщил сегодня заместитель министра иностранных дел страны Паруйр Ованнисян.

В Ереван с двухдневным визитом прибыла делегация стран Евросоюза, задача которой - разработка плана переговоров по либерализации визового режима с Арменией, рассказал сегодня в Национальном собрании страны на совместном заседании постоянных парламентских комиссий заместитель министра иностранных дел республики Паруйр Ованнисян.

"Начался диалог по либерализации европейских виз для граждан Республики Армения. Так, делегация Евросоюза с 5 по 6 ноября будет находиться в Ереване. Их цель - разработка соответствующей переговорной программы"

- Паруйр Ованнисян

Замминистра назвал нынешний год беспрецедентным с точки зрения продвижения повестки партнерства Армения-ЕС, отметив ряд соглашений, в частности - Армения-Европол и Армения-Евроюст, передает NEWS.am.

Также представитель МИД страны назвал очень важной работу над проектом новой повестки партнерства Армения-ЕС, которая предваряет новые соглашения уже будущего 2025 года.

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