Вестник Кавказа

ЕС в 2025 году предоставит несколько грантов Армении

ЕС в 2025 году предоставит несколько грантов Армении
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Евросоюз выделит Армении гранты на общую сумму более 13 млн евро. Средства будут переданы республике в следующем году.

Армения в 2025 году получит два гранта от Евросоюза. Об этом было сказано 5 ноября на совместном заседании постоянных парламентских комиссий.

Глава Минэкономики республики Геворг Папоян отметил, что первый грант в размере 4,5 млн евро будет направлен на поддержку проведения судебных реформ.

Министр также поведал, что второй грант будет выделен в рамках поддержки образования. Сумма гранта составит 9,3 млн евро.

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