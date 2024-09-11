ЕС в 2025 году предоставит несколько грантов Армении

Евросоюз выделит Армении гранты на общую сумму более 13 млн евро. Средства будут переданы республике в следующем году.
Армения в 2025 году получит два гранта от Евросоюза. Об этом было сказано 5 ноября на совместном заседании постоянных парламентских комиссий.
Глава Минэкономики республики Геворг Папоян отметил, что первый грант в размере 4,5 млн евро будет направлен на поддержку проведения судебных реформ.
Министр также поведал, что второй грант будет выделен в рамках поддержки образования. Сумма гранта составит 9,3 млн евро.