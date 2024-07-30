Азербайджан обеспокоен деятельностью миссии ЕС в Армении

Деятельность миссии ЕС на границе Азербайджана и Армении вызывает обоснованное беспокойство в Минобороны Азербайджана, поскольку ее работа сопровождается вооружением Армении и активизацией в стране реваншистских сил.

Начальник Генштаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с находящимся с визитом в Баку генеральным директором Международного военного штаба НАТО генерал-лейтенантом Янушем Адамчаком, сообщили в Минобороны Азербайджана.

Одной из основных тем беседы высокопоставленных военных стала текущая обстановка на условной азербайджано-армянской границе. В частности, начальник Генерального штаба ВС Азербайджана особо отметил, что размещение наблюдательной миссии Европейского союза на территории Армении на условной границе, а также вооружение Армении некоторыми странами, расположенными за пределами региона, в частности Францией, привели к активизации реваншистских сил в Армении, передает Trend.

Глава Генштаба подчеркнул, что такие действия породили препятствия на пути нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и существенно тормозят мирный процесс, обостряя ситуацию на Южном Кавказе.

Также стороны обсудили аспекты сотрудничества в военной, военно-образовательной областях, вопросы региональной безопасности и другие насущные вопросы.