Евросоюз снова пустит Армению в свое небо

Армянским авиакомпаниям в скором времени может быть возвращен доступ в воздушное пространство стран Евросоюза. Ранее авиавласти ЕС запретили полеты армянских перевозчиков из-за возможных проблем с безопасностью.

Армянские самолеты через несколько месяцев, возможно, снова будут летать в страны Европейского союза, сообщил глава министерства территориального управления Гнел Саносян в парламенте.

Проблемы начались в 2020 году, когда Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) внесло Армению в "черный список": самолеты из этих стран не допускаются в европейское воздушное пространство. Претензии к Армении заключались в основном в том, что армянские перевозчики испытывают дефицит инспекторов.

На сегодняшний день, спустя четыре года, армянской стороне удалось практически полностью урегулировать все сложности. Ключевые должности заняты, остальные специалисты завершают подготовку и смогут приступить к работе в середине декабря.

"Поскольку мы почти завершили подготовительные работы, в октябре мы связались с европейскими коллегами и договорились о составлении графика проверок, которые будем обсуждать на видеоконференциях"

– Саносян