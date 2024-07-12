Капитальный ремонт ждет сотни домов на Ставрополье

На Ставрополье будет капитально отремонтировано 275 жилых домов. Об этом сообщили региональные власти, отметив, что большая часть из них приходится на Пятигорск.

Власти Ставрополя анонсировали масштабную программу по капитальному ремонту в 275 домах региона. Сообщатся, что уже завершены работы по капитальному ремонту в 14 домах, где специалисты провели реставрацию крыш, фасадов зданий и внутренних инженерных систем, включая системы электроснабжения. Еще в 175 домах работы находятся на разной стадии выполнения.

«На текущий год на Ставрополье запланирован капитальный ремонт 275 многоквартирных домов. По сравнению с прошлым годом план увеличен почти вдвое. <> Больше всего работ по капремонту в многоквартирных домах намечено в Пятигорске (48 домов), Кисловодске (29) и в Минераловодском округе (35). Всего же в планы на капремонт в этом году вошли МКД в 17 городах и округах края»

– пресс-служба регионального правительства.

Капитальный ремонт 275 домов в Ставропольском крае не только способствует улучшению внешнего вида зданий, но и оказывает прямое влияние на качество жизни жителей. Обновленные крыши и фасады, исправные инженерные системы создают комфортные и безопасные условия для жильцов. Кроме того, благоустроенное жилье повышает ценность недвижимости и способствует развитию инфраструктуры района.