Коммунальная авария оставила без воды часть жителей Пятигорска

В части Пятигорска пропала вода из-за коммунальной аварии. Восстановить водоснабжение рассчитывают сегодня вечером.
В ряде районов Пятигорска из-за аварии пропало водоснабжение. Об этом рассказали в "Кавминводоканале".
В настоящее время воды нет в станице Константиновская, а также в поселках поселки Средний Подкумок и Нижнеподкумский. В частности, водоснабжение нарушено в трех детсадах и двух школах.
"Аварийно-восстановительные работы идут в районе автодороги "Кавказ" на водопроводе диаметром 200 мм"
– пресс-служба компании
Восстановить подачу воды планируется сегодня примерно к 19:00.