Вестник Кавказа

Коммунальная авария оставила без воды часть жителей Пятигорска

Кран
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
В части Пятигорска пропала вода из-за коммунальной аварии. Восстановить водоснабжение рассчитывают сегодня вечером.

В ряде районов Пятигорска из-за аварии пропало водоснабжение. Об этом рассказали в "Кавминводоканале".

В настоящее время воды нет в станице Константиновская, а также в поселках поселки Средний Подкумок и Нижнеподкумский. В частности, водоснабжение нарушено в трех детсадах и двух школах.

"Аварийно-восстановительные работы идут в районе автодороги "Кавказ" на водопроводе диаметром 200 мм"

– пресс-служба компании

Восстановить подачу воды планируется сегодня примерно к 19:00.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1275 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Вода вернулась в Сухум

Вода вернулась в Сухум

Почти весь Сухум остался без воды

Почти весь Сухум остался без воды

Коммунальная авария оставила без воды центр Пятигорска

Коммунальная авария оставила без воды центр Пятигорска

Дагестан приведет в порядок систему водоснабжения

Дагестан приведет в порядок систему водоснабжения

Почему нет воды в Сухуме сегодня?

Почему нет воды в Сухуме сегодня?

Часть Сухума останется без воды завтра

Часть Сухума останется без воды завтра

Новый Чегемский групповой водопровод появится в Кабардино-Балкарии

Новый Чегемский групповой водопровод появится в Кабардино-Балкарии

Питьевая вода в Махачкале помутнела

Питьевая вода в Махачкале помутнела

Аварии оставили без питьевой воды ряд сел Ставрополья

Аварии оставили без питьевой воды ряд сел Ставрополья

За проблемы с водой всерьез возьмутся в Буйнакске

За проблемы с водой всерьез возьмутся в Буйнакске

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы