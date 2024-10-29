Старый водопровод обновили в Дигоре

Спустя 60 лет в североосетинском городе Дигора обновили водопровод. Теперь в дома жителей будет бесперебойно поступать качественная вода.

В Дигоре в Северной Осетии провели работы по обновлению линий водоснабжения. Старый водопровод был установлен 60 лет назад и не модернизировался с того момента, рассказал руководитель республики Сергей Меняйло.

«Специалисты проделали большую работу: проложили 104 километра современных полиэтиленовых труб разного диаметра, смонтировали колодцы и распределительные камеры»

- Сергей Меняйло

Им осталось только уложить асфальт и закончить благоустройство территории вокруг.

Теперь жители Дигоры будут обеспечены качественной водой и бесперебойной ее подачей, добавил Сергей Меняйло.