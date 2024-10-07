Вестник Кавказа

Почти весь Сухум остался без воды

Почти весь Сухум остался без воды
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Авария на водоводе оставила больше половины жителей абхазской столицы без подачи воды. Когда специалисты закончат работу, неизвестно.

В центре Сухума прорвало линии водоснабжения. Из-за этого почти вся столица Абхазии находится без воды, рассказал замначальника департамента ЖКХ мэрии города Руслан Авидзба.

Он передал, что специалисты работают над устранением проблемы.

«Из-за прорыва водовода на углу улиц Инал-ипа и Лакоба практически весь Сухум остался без воды. Поскольку улица Лакоба является самой низкой точкой, пришлось отключать насосы, чтобы на месте прорыва стекла вся вода и можно было работать. Специалисты занимаются устранением аварии»

- Руслан Авидзба

Аварийный водовод имеет очень старые чугунные трубы, которые из-за веса проезжающих машин и прорвались, добавил Авидзба в разговоре с ТАСС.

О том, когда в Сухуме возобновится штатная подача воды, неизвестно.

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