Вестник Кавказа

До конца года Южно-Сухокумск получит чистую воду

До конца года Южно-Сухокумск получит чистую воду
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Коммунальные службы Дагестана завершают установку новой системы водоснабжения города нефтяников Южно-Сухокумска, которая заработает до конца 2024 года – в кранах горожан потечет чистая вода.

Новая система водоснабжения дагестанского города Южно-Сухокумска, установку которой по национальному проекту "Жилье и городская среда" завершают коммунальщики, уже в нынешнем году обеспечит горожан чистой питьевой водой, сообщила пресс-служба министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Дагестана.

Сейчас ведется монтаж резервуара для чистой воды, который будет способен выдавать в систему водоснабжения города с населением более 10 тыс человек до 3 тыс кубометров воды в сутки, устанавливаются насосы, колодцы и ограждение санитарной зоны, а также завершается прокладка внутригородского водопровода, передает "АиФ-Дагестан".

Полностью в эксплуатацию новый водовод будет сдан уже до конца текущего 2024 года, добавили в министерстве.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1110 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

В Грузии активно строят новые отели

В Грузии активно строят новые отели

Новый водопровод обеспечит водоснабжением свыше 50 тыс человек в Кабардино-Балкарии

Новый водопровод обеспечит водоснабжением свыше 50 тыс человек в Кабардино-Балкарии

Ремонт на станции «Авлабари» в Тбилиси скоро завершат

Ремонт на станции «Авлабари» в Тбилиси скоро завершат

В Грозном построят православный храм

В Грозном построят православный храм

Глэмпинг с бассейном появится на «Мамисоне»

Глэмпинг с бассейном появится на «Мамисоне»

Центр соцобслуживания инвалидов построили в Ингушетии

Центр соцобслуживания инвалидов построили в Ингушетии

В Грозном возведут гостиничный комплекс за 7 млрд рублей

В Грозном возведут гостиничный комплекс за 7 млрд рублей

Жителям Назрановского района Ингушетии построят новый мост

Жителям Назрановского района Ингушетии построят новый мост

Первый этап прокладки водовода в Дагестане завершили

Первый этап прокладки водовода в Дагестане завершили

Крупнейшая ГЭС начала работать в Грузии

Крупнейшая ГЭС начала работать в Грузии

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы