До конца года Южно-Сухокумск получит чистую воду

Коммунальные службы Дагестана завершают установку новой системы водоснабжения города нефтяников Южно-Сухокумска, которая заработает до конца 2024 года – в кранах горожан потечет чистая вода.

Новая система водоснабжения дагестанского города Южно-Сухокумска, установку которой по национальному проекту "Жилье и городская среда" завершают коммунальщики, уже в нынешнем году обеспечит горожан чистой питьевой водой, сообщила пресс-служба министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Дагестана.

Сейчас ведется монтаж резервуара для чистой воды, который будет способен выдавать в систему водоснабжения города с населением более 10 тыс человек до 3 тыс кубометров воды в сутки, устанавливаются насосы, колодцы и ограждение санитарной зоны, а также завершается прокладка внутригородского водопровода, передает "АиФ-Дагестан".

Полностью в эксплуатацию новый водовод будет сдан уже до конца текущего 2024 года, добавили в министерстве.