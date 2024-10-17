Вестник Кавказа

Авария оставила без воды 1,7 тыс жителей Минвод

Авария оставила без воды 1,7 тыс жителей Минвод
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Специалисты устраняют последствия аварии, оставившей без воды примерно 1,7 человек в Минводах. Выполнить все работы обещают в течение нескольких часов.

В Минеральных Водах из-за аварии на сетях 18 ноября пропала вода примерно у 1,7 тыс абонентов. Об этом сказано в Telegram-канале "Ставрополькрайводоканала".

В настоящее время ведутся восстановительные работы.

"Сегодня, ориентировочно до 16.30 мск, устраняется повреждение на сетях водоснабжения в городе Минеральные Воды по улице Советская, затем последует наполнение системы водоснабжения. Временно ограничено водоснабжение для 1696 абонентов"

– пресс-служба компании

Водоснабжение отключено не только в частных домах, но и в больнице, детском саде, автовокзале и котельной.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1255 просмотров

Видео

Все видео


реклама

COP29

Баку, Азербайджан

11-22 ноября


ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Прерванное из-за крупной аварии водоснабжение восстановлено на Ставрополье

Прерванное из-за крупной аварии водоснабжение восстановлено на Ставрополье

Старый водопровод обновили в Дигоре

Старый водопровод обновили в Дигоре

До конца года Южно-Сухокумск получит чистую воду

До конца года Южно-Сухокумск получит чистую воду

Авария оставила без воды около 2 тыс жителей Ставрополья

Авария оставила без воды около 2 тыс жителей Ставрополья

Коммунальная авария оставила без воды часть жителей Пятигорска

Коммунальная авария оставила без воды часть жителей Пятигорска

Вода вернулась в Сухум

Вода вернулась в Сухум

Почти весь Сухум остался без воды

Почти весь Сухум остался без воды

Коммунальная авария оставила без воды центр Пятигорска

Коммунальная авария оставила без воды центр Пятигорска

Дагестан приведет в порядок систему водоснабжения

Дагестан приведет в порядок систему водоснабжения

Почему нет воды в Сухуме сегодня?

Почему нет воды в Сухуме сегодня?

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы