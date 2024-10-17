Авария оставила без воды 1,7 тыс жителей Минвод

Специалисты устраняют последствия аварии, оставившей без воды примерно 1,7 человек в Минводах. Выполнить все работы обещают в течение нескольких часов.

В Минеральных Водах из-за аварии на сетях 18 ноября пропала вода примерно у 1,7 тыс абонентов. Об этом сказано в Telegram-канале "Ставрополькрайводоканала".

В настоящее время ведутся восстановительные работы.

"Сегодня, ориентировочно до 16.30 мск, устраняется повреждение на сетях водоснабжения в городе Минеральные Воды по улице Советская, затем последует наполнение системы водоснабжения. Временно ограничено водоснабжение для 1696 абонентов"

– пресс-служба компании

Водоснабжение отключено не только в частных домах, но и в больнице, детском саде, автовокзале и котельной.