Вестник Кавказа

Вода вернулась в Сухум

Вода вернулась в Сухум
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Водоснабжение в столице Абхазии восстановлено. Специалисты ликвидировали последствия аварии около 20 часов.

К жителям Сухума вернулась вода спустя 20 часов. Специалисты смогли справиться с аварией, возникшей ранее на водоводе, рассказали в водоканале столицы Абхазии.

Об аварии на водоводе в Сухуме сообщалось накануне. Тогда в 10 утра без водоснабжения осталась большая часть города. Это произошло из-за ветхости труб, которые обвалились под тяжестью проезжающих автомобилей, передали на предприятии в разговоре с ТАСС.

«Чтобы остановить воду и начать ремонт прорванной чугунной трубы, пришлось отключить все насосы. Сотрудники водоканала работали над устранением аварии весь вчерашний день и всю ночь. Вода в город подана»

- водоканал Сухума

Отметим, что в абхазской столице проживает порядка 60 тыс человек.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
970 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Абхазский Сухум примет пятый форум Visit Apsny

Абхазский Сухум примет пятый форум Visit Apsny

Почти весь Сухум остался без воды

Почти весь Сухум остался без воды

В Абхазии проходит главный забег &quot;Сухум-Марафона&quot;

В Абхазии проходит главный забег "Сухум-Марафона"

Абхазия вошла в топ направлений для отдыха на Новый год 2025

Абхазия вошла в топ направлений для отдыха на Новый год 2025

Россия и Грузия: отношения при Эдуарде Шеварднадзе

Россия и Грузия: отношения при Эдуарде Шеварднадзе

Мандарины и спорт: первый марафон в Абхазии пройдет в выходные

Мандарины и спорт: первый марафон в Абхазии пройдет в выходные

Россия и Грузия при Саакашвили: запрет вина, разрыв и война 2008 года

Россия и Грузия при Саакашвили: запрет вина, разрыв и война 2008 года

Россия и Грузия: отношения при Гамсахурдии

Россия и Грузия: отношения при Гамсахурдии

Отдых в Абхазии с детьми набрал популярность у россиян

Отдых в Абхазии с детьми набрал популярность у россиян

Поезд &quot;Рица&quot; прибыл в Сухум

Поезд "Рица" прибыл в Сухум

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы