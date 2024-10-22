Вода вернулась в Сухум

Водоснабжение в столице Абхазии восстановлено. Специалисты ликвидировали последствия аварии около 20 часов.

К жителям Сухума вернулась вода спустя 20 часов. Специалисты смогли справиться с аварией, возникшей ранее на водоводе, рассказали в водоканале столицы Абхазии.

Об аварии на водоводе в Сухуме сообщалось накануне. Тогда в 10 утра без водоснабжения осталась большая часть города. Это произошло из-за ветхости труб, которые обвалились под тяжестью проезжающих автомобилей, передали на предприятии в разговоре с ТАСС.

«Чтобы остановить воду и начать ремонт прорванной чугунной трубы, пришлось отключить все насосы. Сотрудники водоканала работали над устранением аварии весь вчерашний день и всю ночь. Вода в город подана»

- водоканал Сухума

Отметим, что в абхазской столице проживает порядка 60 тыс человек.