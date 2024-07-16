Казахстанские аграрии не торопятся брать кредиты

Минсельхоз Казахстана выделил рекордные суммы для льготного кредитования аграриев страны – оно выросло более чем в два раза, почти до 600 миллиардов тенге, сообщил сегодня на заседании правительства министр Айдарбек Сапаров.

Власти Казахстана выделили рекордную сумму для льготного кредитования земледельцев – объем средств для них впервые достиг 580 млрд тенге ($1,2 млрд), сообщил сегодня на заседании правительства министр сельского хозяйства страны.

Однако, несмотря на то, что процедура несложная - получить финансирование можно через Аграрную кредитную корпорацию за счет фондирования социально-предпринимательской корпорацией (СПК), такой возможностью воспользовались далеко не все регионы, отметил министр, передает Sputnik Казахстан.

"Активную работу по вовлечению СПК проводят только 5 областей, которые предусмотрели 65 млрд тенге. Остальные же регионы неохотно рассматривают данный вопрос"

- Айдарбек Сапаров

И это – несмотря на то, что вернуть кредиты будет несложно: в стране ожидается хороший урожай, а объем валовой продукции сельского хозяйства уже увеличился на 3,4%, сказал Сапаров.

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов предложил подключать для этой работы не только Минсельхоз, но и акиматы, чтобы сообща не только поддержать сельхозпроизводителей, но и успешно работать над обеспечением продовольствием населения страны.