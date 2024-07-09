Китай построит в Казахстане огромный животноводческий хаб

Минсельхоз Казахстана намерен объединить часть животноводческих хозяйств страны в огромный хаб, построить который поможет китайская компания Beijing Capital Agro.
"Об этом стало известно на встрече главы Минсельхоза Казахстана с китайскими компаниями CITIC Construction и Beijing Capital Agro. Они выразили свою заинтересованность в долгосрочном сотрудничестве с Казахстаном на предмет приобретения говядины и живого скота"
- Минсельхоз Казахстана
Китайские партнеры планируют инвестировать в создание объединения свыше $600 млн. На эти деньги будут созданы новые откормочные площадки для скота, а также организовано якорное партнерство участников проекта, в который войдут более 600 фермерских хозяйств и действующих откормплощадок, передает Sputnik Казахстан.
Заработает новый суперхаб к 2030 году, а сотрудничество с китайскими партнерами будет долгосрочным – казахстанская говядина пользуется огромным спросом в Поднебесной, только в минувшем 2023 году объем экспорта казахстанской сельхозпродукции в Китай вырос в два раза и достиг $1 млрд.