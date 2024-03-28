Вестник Кавказа

Казахстан выходит в лидеры автомобилестроения

Казахстан выходит в лидеры автомобилестроения
© Фото: пресс-служба правительства Казахстана
Ввод новых мощностей по производству автомобилей позволит Казахстану занять лидирующие позиции по этой позиции в регионе и создать тысячи новых рабочих мест, заявил в ходе инспекционной поездки в Алматы премьер страны.

Расширение и модернизация автозавода Hyundai Trans Kazakhstan в Алматы, а также завершение строительства нового мультибрендового завода, который будет производить до 90 тысяч легковых автомобилей в год – это серьезная заявка на региональное лидерство в этой отрасли, заявил в ходе рабочей поездки в казахстанский мегаполис премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, сообщила пресс-служба правительства страны.

"Проект расширения стоимостью 16,4 млрд тенге реализован полностью за счет инвестора. Дополнительно предприятие инвестирует в модернизацию цехов сварки, окраски и сборки с целью увеличения мощностей мелкоузлового производства и перехода на полный цикл производства со сваркой и окраской новых моделей"

- правительство Казахстана

Теперь площадь автозавода в Алматы вырастет до 40 тыс кв м, а число рабочих мест - до 1700. Также в кластер в 2025 году войдут строящийся мультибрендовый завод с мощностью 90 тыс легковых автомобилей в год, три завода комплектующих для автомобилей и логистический хаб - общее количество рабочих мест на этих предприятиях составит более 6 тыс человек.

Казахстанский автопром, кто бы что ни говорил, состоялся, - отметил Бектенов, добавив: правительство страны всячески поддержит отечественных производителей.

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