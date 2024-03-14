Казахстан выходит в лидеры автопрома в регионе

Казахстан в нынешнем году 2024 рекордными темпами нарастил производство автомобилей – только за два месяца в стране произвели свыше 20 тыс легковушек, это почти на 17% больше, чем годом ранее.

Казахстанские автозаводы за два месяца произвели 22 726 автомобилей, большая часть из которых – это легковушки известных брендов, сообщили в Казахстанском автомобильном союзе.

Как свидетельствует статистика, это на 16,4% больше, чем за тот же период 2023 года. Причем наибольшая доля выпущенных автомобилей приходится на легковые автомобили - 20 899 штук, что больше, чем годом ранее, на 19,2%, передает Trend.

Среди наиболее популярных брендов лидируют корейские автомобили Hyundai (7 612 шт) и Kia (4 077 шт), а также американские Chevrolet (3 524 шт). По моделям, большинство автомобилей составляют Hyundai Tucson, Chevrolet Cobalt и Jetour X70.

Также отмечается значительный рост производства автобусов, которые производит завод QazTehna в Карагандинской области: до 464 единиц, что составляет прирост на 76,5%. А вот производство грузовиков в стране упало до 1 108 штук, это на 29,1% меньше, чем в 2023 году.

Напомним, ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что Казахстан намерен построить в Алматы два новых автозавода, на которых будут собирать сотни тысяч китайских автомобилей – это мультибрендовый завод Changan, Chery и Haval, который будет выпускать до 90 тыс авто в год, и завод Orbis Manufacturing, который будет производить до 80 тыс авто в год.