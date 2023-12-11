В Алматы построят два автозавода

На двух новых автозаводах, которые построят в казахстанском мегаполисе, будут собирать сотни тысяч китайских автомобилей.

В ближайшие два года в Алматы заработают два автозавода, которые будут выпускать автомобили китайских брендов, сообщил в своем Telegram-канале акимат мегаполиса.

Планируется ввод двух новых автозаводов проектной мощностью до 170 тыс автомобилей, которые лягут в основу будущего автокластера с производством не менее 220 тысяч авто, сообщили в Управлении предпринимательства и инвестиций города.

Первый из них, мультибрендовый завод Changan, Chery и Haval, будет выпускать до 90 тыс авто в год. Мщность второго, завода Orbis Manufacturing, будет чуть меньше – до 80 тыс авто в год.

"Расширение индустриальной зоны позволит реализовать дополнительные проекты на сумму 230 млрд тенге в 2025-2026 годах. Эти меры направлены на ускорение роста экономики Алматы до 6,5% в 2025 году"

- акимат Алматы

Для развития экономики города в отрасль будут привлекаться внешние инвестиции, ежегодно они будут расти на 10%, добавили в городском акимате.