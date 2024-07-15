Акватория порта в Туапсе углубится – объявлен тендер

Объявлен конкурс среди компаний, которые смогут углубить дно акватории морского торгового порта в Туапсе. Стоимость работ оценили более чем в 410 млн рублей. Все завершить планируется в начале следующего года.

Объявлен тендер на углубление дна акватории морского торгового порта в Туапсе в рамках его реконструкции. Его стоимость оценивается более чем в 410 млн руб. Данные об этом появились на портале Единой информационной системы закупок.

Что нужно будет сделать подрядчику?

Ему будет необходимо углубить дно на 32 тыс куб м грунта на площади в 33 тыс кв м. Работы затронут акваторию в районе двух причалов - No9 и No10, а также около разворотного круга.

Проект реконструкции также включает в себя починку гидротехнических сооружений.

Окончание работ намечено на начало следующего года.

Заявление на участие в тендере можно отправить до пятого августа. Итоги будут оглашены 23 числа того же месяца.