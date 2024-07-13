Москва может организовать встречу Эрдогана и Асада

Президенты Турции и Сирии Реджеп Тайип Эрдоган и Башар Асад могут встретиться в России уже в августе, вероятнее всего, такая встреча пройдет в Москве и будет организована при посредничестве их российского коллеги Владимира Путина.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже в августе может провести встречу с президентом Сирии Башаром Асадом может, и пройдет такая встреча в Москве, пишет проправительственная турецкая газета Daily Sabah со ссылкой на свой источник.

"Планируется проведение первой встречи между Эрдоганом и Асадом в Москве, она может состояться в августе"

- источник Daily Sabah

По словам источника, в роли посредника в переговорах глав двух государств могут выступить президент России Владимир Путин и премьер-министр Ирака Мухаммад ас-Судани, передает РИА Новости.

Говорить главы недружественных государств будут друг с другом о торговле – политические вопросы, в частности - вывод турецких войск из Сирии, будет обсуждаться позже, уверен источник.

Напомним, ранее президент Турции, выступая перед выпускниками оборонного университета, рассказал о планах остановить военную операцию на прилегающих к республике территориях Ирака и пообещал прекратить активные действия против Рабочей партии Курдистана и на приграничных сирийских территориях, поскольку считающаяся в Турции террористической группировкой РПК почти полностью нейтрализована, что позволяет закончить военную операцию.