Ремонт дорог в Ингушетии закончился раньше срока

В Ингушетии открылось 11 транспортных магистралей раньше запланированного срока. Их ремонт был среди первостепенных задач Минавтодора республики. Она уже не в первый раз бьет рекорды по срокам завершения проектов.

Ингушетия занимается восстановлением не только культурно-исторического наследия, но и дорожно-транспортной инфраструктуры. За год на территории республики было отремонтировано 11 дорог раньше положенного срока. Работы проходили в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", рассказали в Минавтодоре Ингушетии.

"В этом году в дорожный нацпроект включены самые разбитые участки дорог республики. Это магистрали, которые, по словам жителей, требовали ремонта незамедлительно. Безусловно, для нас это имеет большое значение, и мы делаем все, чтобы оправдать ожидания людей. Все объекты, на которых работы уже завершены, сданы с опережением графика"

- министр автомобильных дорог Ингушетии Батыр Хаматханов

Со слов ведомства, две дороги уже открыты в республиканской столице - на улицах Чахкиева и Базоркина, а также на нескольких улицах Назрани - Могушкова, Шаймиева, Фабричная и других.

На сегодняшний день уже завершены 2 других важных проекта местного значения – второй этап реконструкции дороги по маршруту "Назрань - Малгобек - Нижний Курп - Терек" в четыре км и "Зязиков-Юрт - Вознесеновская - Моздок" в пять км.

Ингушетия уже не первый год находится среди чемпионов по скорости реконструкции дорожно-транспортной инфраструктуры в рамках нацпроектов. Еще три года назад она побила рекорд по срокам сдачи готовых к работе дорог.