Исторический фестиваль "Наследие степей и гор" примет Ставрополь

В конце сентября жители и гости Ставрополья смогут познакомиться с бытом и обычаями древних народов, проживавших когда-то на территории региона, в рамках фестиваля "Наследие степей и гор". Администрация города рассказала подробности.

Фестиваль исторической реконструкции "Наследие степей и гор" традиционно пройдет в сентябре в столице Ставрополья. Администрация города рассказала, что подготовка к мероприятию уже начата.

"Мы готовимся провести уже четвертый фестиваль, традиционно он пройдет на территории музея-заповедника под открытым небом "Татарское городище" в Ставрополе 21 сентября. Посетители события познакомятся с древнейшей историей краевой столицы"

- мэр Ставрополя Иван Ульянченко

Знакомство с народами

На мероприятии можно будет ознакомиться с жилищем скифов-кочевников, повседневностью и бытом разных народов – аланов, греков и сарматов. Гостям предложат мастер-классы, в которых они смогут освоить их профессии, а также получить навыки в военном деле. Помимо этого, на мероприятии зазвучит народная музыка, будут оформлены фотозоны и проводиться экскурсии.

Подготовка Татарского городища к фестивалю

К началу праздника Татарское городище облагородят и приведут в необходимое состояние – скосят траву и подстригут кустарники, обработают территорию от клещей и других насекомых и подготовят парковки.

Напомним, что заповедник "Татарское городище" уже принимал одно мероприятие. В июне здесь прошел гастрофестиваль "Зов предков", где гости смогли попробовать блюда разных культур – Грузии, Армении, Дагестана, Греции, и узнать их историю, а также секреты приготовления. Всего его посетило около 30 тыс гостей.