Ставрополье примет гастрофестиваль «Зов предков» 

Гастрофестиваль «Зов предков» состоятся в июне на Ставрополье. Гости фестиваля насладятся блюдами грузинской, армянской, дагестанской, греческой и осетинской кухонь

В начале июня жители и гости Ставрополя окунуться в атмосферу праздника вкуса на втором городском гастрономическом фестивале «Зов предков». Это мероприятие объединяет кухни народов, проживающих в регионе.

«В прошлом году на первом городском гастрофестивале „Зов предков“ побывали около 20 тысяч человек. 8 июня мы вновь встретимся на поляне музея-заповедника под открытым небом „Татарское городище“. Гости фестиваля насладятся блюдами грузинской, армянской, дагестанской, греческой и осетинской кухонь, активно проведут время, почувствуют себя древним поваром на мастер-классе по измельчению зерна способом, которому уже три тысячи лет»

– глава Ставрополя Иван Ульянченко.

Кулинарное путешествие по культурам

На фестивале «Зов предков» каждый посетитель сможет отправиться в кулинарное путешествие по разным народам, живущим на Ставрополье. Здесь можно будет попробовать национальные блюда и узнать их историю, секреты приготовления, а также особенности подачи.

Мастер-классы и кулинарные секреты

Также на фестивале будут проводиться увлекательные мастер-классы по приготовлению разнообразных блюд. Гости смогут не только насладиться вкусом уникальных кулинарных шедевров, но и попробовать свои силы в искусстве кулинарии под руководством опытных шеф-поваров.

Новые вкусовые открытия и знакомство с кулинарными традициями разных народов станут настоящим подарком для ценителей изысканной еды.