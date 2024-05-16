Кисловодск принимает театральный фестиваль под открытым небом

В Кисловодске открылся театральный фестиваль под открытым небом. Мероприятие проводится в самом большом Национальном парке Европы.

Лето в Кисловодске началось с яркого события - открытия третьего театрального сезона под открытым небом. Это уникальное мероприятие пройдет в самом большом Национальном парке Европы, в окружении живописных видов и природы.

«Искусство в центре самого большого рукотворного парка Европы среди поющих птиц и чистого воздуха. Любители театра и кино смогут уютно расположиться на открытой площадке и погрузиться в увлекательный мир творчества. Амфитеатр предоставляет возможность посещения кинопоказов и театральных представлений под открытым небом для всех гостей и жителей курортного города. Многофункциональное мультимедийное пространство рассчитано на 150 зрителей»

– глава города Евгений Моисеев.

Театр под открытым небом в Кисловодске предлагает широкий выбор для разных возрастов и вкусов. Здесь можно увидеть классические произведения, современные постановки, музыкальные выступления и даже детские спектакли. Таким образом, каждый найдет здесь что-то по душе и сможет провести время с пользой и удовольствием.

Отметим, что Национальный парк, где проходит театральный сезон, служит источником вдохновения для творческих людей. Живописные пейзажи, свежий воздух и умиротворенная атмосфера способствуют раскрытию талантов и вдохновляют на создание новых произведений и идей, отметили организаторы мероприятия.