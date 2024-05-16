Вестник Кавказа

Российские кинотеатры покажут бой Махачева и Порье

Российские кинотеатры покажут бой Махачева и Порье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Поединок чемпиона UFC в легком весе и американского бойца состоится на следующей неделе. Он пройдет в рамках турнира в Соединенных Штатах.

Российские любители спорта смогут посмотреть бой Абсолютного бойцовского чемпионата между Исламом Махачевым и представителем США Дастином Порье в кинотеатрах. Об этом рассказали в UFC.

"Бой покажут в кинотеатрах в России"

– представитель промоушена

Минимальная стоимость билета составит 580 рублей, передает ТАСС.

Когда состоится бой?

Поединок Махачев – Порье будет организован в рамках турнира UFC 302 в американском Ньюарке в ночь с 1 на 2 июня. Он станет главным событием этой ночи.

Третья защита титула

Ислам Махачев стал чемпионом промоушена в легком весе осенью 2022 года, одолев в главном поединке бразильского бойца Чарльза Оливейру. После этого он дважды защитил титул в боях против представителя Австралии Александра Волкановски. Порье станет вторым бойцом, который попробует отнять у Махачева чемпионское звание.

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