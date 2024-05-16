Российские кинотеатры покажут бой Махачева и Порье

Российские любители спорта смогут посмотреть бой Абсолютного бойцовского чемпионата между Исламом Махачевым и представителем США Дастином Порье в кинотеатрах. Об этом рассказали в UFC.
"Бой покажут в кинотеатрах в России"
– представитель промоушена
Минимальная стоимость билета составит 580 рублей, передает ТАСС.
Когда состоится бой?
Поединок Махачев – Порье будет организован в рамках турнира UFC 302 в американском Ньюарке в ночь с 1 на 2 июня. Он станет главным событием этой ночи.
Третья защита титула
Ислам Махачев стал чемпионом промоушена в легком весе осенью 2022 года, одолев в главном поединке бразильского бойца Чарльза Оливейру. После этого он дважды защитил титул в боях против представителя Австралии Александра Волкановски. Порье станет вторым бойцом, который попробует отнять у Махачева чемпионское звание.