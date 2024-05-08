Бойца ММА ранили во время конфликта в Махачкале

В столице Дагестана ранили бойца смешанных единоборств. Его с огнестрельными ранениями доставили в больницу. Жизни спортсмена ничего не угрожает.

Участник боев в поп-ММА Залимхан Юсупов оказался под пулями во время потасовки в Махачкале, в него стреляли.

Как передают СМИ, он стал участником словесной перепалки, которая затем обратилась в драку. В ходе нее Юсупову нанесли огнестрельные ранения.

Конфликт случился в чайхане. Юсупов заступился за официанта, которого оскорбил человек по имени Саид со своими товарищами. Это не понравилось Залимхану, после чего на месте возникла ссора.

По окончании посиделок обе компании вышли на улицу, где продолжили потасовку. Юсупов нанес удар Саиду. Тот в свою очередь несколько раз выстрелил в Залимахана.

Отмечается, что боец был доставлен в больницу. Его соратники сообщают, что жизни Залимхана ничего не угрожает.

Стоит добавить, что Юсупов должен был подраться в октагоне 29 мая.