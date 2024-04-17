Россиянин не подерется с украинцем в UFC

UFC отменил поединок россиянина с украинцем. Причина – травма у представителя Украины. Схватка между спортсменами должна была пройти 22 июня.

Журналист Нолан Кинг сообщил об отмене бойцовского поединка в UFC между представителем России Шарабутдином Магомедовым и спортсменом из Украины Игорем Потерей.

Причина отмена боя – травмы Потери в его последнем сражении против Мишеля Перейры в начале моя, которое он проиграл.

Кинг также подчеркнул, что в настоящее время UFC сейчас находится в поисках нового бойца, который разделит клетку с Шарой Буллетом.

Напомним, бой между Магомедовым и Потерей должен был состояться 22 июня. На счету Шарабутдина 12 побед и ни одного поражения.