Чемпион UFC готовится к бою в Кисловодске

Прославленный российский боец Ислам Махачев приехал в Кисловодск. Здесь он будет готовиться бою с американцем Дастином Порье.

Ислам Махачев, российский боец смешанного стиля и чемпион UFC в легком весе, решил перебраться на подготовку в город Кисловодск. Это решение вызвано стремлением улучшить свои навыки и подготовиться к предстоящему бою против американца Дастина Порье.

«Ислам вместе с командой на базе в Кисловодске начал подготовку к бою против Порье»

– представитель команды спортсмена.

Ислам Махачев не останавливается на достигнутом и постоянно совершенствует свои навыки. В Кисловодске он проводит интенсивные тренировки, работая над техникой, физической подготовкой и стратегией боя. Бойцу важно быть в отличной форме, чтобы успешно выступить на ринге и одержать победу.

Отметим, что Кисловодск выбран не случайно – здесь благоприятные условия для тренировок, чистый горный воздух и возможность сфокусироваться и отрешиться от повседневных забот.