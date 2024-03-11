Рамадан отменил бой Махачева и Эдвардса

Россиянин Ислам Махачев отказался от боя с британцем Леоном Эдвардсом из-за священного месяца Рамадан, который отмечают все мусульмане. В команде спортсмена не исключили, что поединок может состояться в будущем.

Ислам Махачев, российский боец смешанного стиля, который стал чемпионом UFC в легком весе отказался от поединка против бойца из Великобритании. Дело в том, что Ислам Махачев отмечает месяц поста и молитвы – Рамадан. Поэтому бой с Леона Эдвардсом не состоится в ближайшее время.

Рамадан – это священный месяц для мусульман, в течение которого верующие постятся с рассвета до заката. Это время самоотречения, самопознания и самоочищения, когда каждый мусульманин стремится приблизиться к Аллаху и проявить сострадание к нуждающимся.

Соответственно для спортсмена участие в бою оказалось тяжелым как физически (пост), так и духовно неприемлемым.

«Нам предлагали бой Махачев – Эдвардс за два титула на турнире UFC 300. Но было принято решение отказаться из-за фактической невозможности нормально подготовиться. В это время идет месяц Рамадан»

– представитель команды россиянина

Ислам Махачев пришел в единоборства под руководством отца, который был тренером по борьбе. Его профессиональный дебют состоялся 14 лет назад. Он быстро стал популярным и-за своих талантов и навыков. К настоящему моменту у него победы над такими известными бойцами, как Джон Макдесси, Дрю Добер, и Бобби Грин

Ислам Махачев выступает в легком весе и является членом известной российской спортивной команды «АКАДЕМИЯ»