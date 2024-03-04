В окружении Порье опровергли договоренность о бое с Махачевым

Договоренности о проведении боя Порье – Махачев на данный момент нет, сообщил представитель американца. При этом он подчеркнул, что у Порье есть желание сразиться с Махачевым.

Поединок бойцов смешанных единоборств Дастина Порье и Ислама Махачева пока не согласован. Об этом рассказал представитель американского спортсмена.

"Бой не согласован. Дастин хотел бы провести поединок за титул, но пока этой реальности нет"

– представитель Порье

Ранее сообщалось, что менеджер чемпиона UFC в легкой весовой категории Ислама Махачева планирует организовать бой против Порье.

Предыдущие бои Порье и Махачева

Свой последний на данный момент бой Дастин Порье провел в минувшую субботу против француза Бенуа Сен-Дени. Победу одержал Порье.

Махачев последний раз выходил на ринг в октябре прошлого года. В том бою за титул чемпиона в легком весе он одолел австралийца Александра Волкановски.