Вестник Кавказа

Безвыигрышная серия Петра Яна закончилась

Бойцовские перчатки
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Боец смешанных единоборств Петр Ян победил китайского противника. Он одержал 17 победу в UFC и прервал свою безвыигрышную серию.

Российский боец UFC, бывший чемпион среди легчайшевесов Петр Ян победил соперника из Китая Суна Ядуна в поединке на турнире UFC 299.

Бой проходил в Майами и продлился все три раунда. Ян одержал победу над представителем КНР единогласным судейским решением.

Таким образом, россиянину удалось прервать свою безвыигрышную серию, которая длилась три поединка подряд. В 2022 году он проиграл Алджамейну Стерлингу и Шону О'Мэлли, а в 2023 – Мерабу Двалишвили.

Теперь на счету Петра 17 успешных поединков в смешанных единоборствах.

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