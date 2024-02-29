Безвыигрышная серия Петра Яна закончилась

Боец смешанных единоборств Петр Ян победил китайского противника. Он одержал 17 победу в UFC и прервал свою безвыигрышную серию.

Российский боец UFC, бывший чемпион среди легчайшевесов Петр Ян победил соперника из Китая Суна Ядуна в поединке на турнире UFC 299.

Бой проходил в Майами и продлился все три раунда. Ян одержал победу над представителем КНР единогласным судейским решением.

Таким образом, россиянину удалось прервать свою безвыигрышную серию, которая длилась три поединка подряд. В 2022 году он проиграл Алджамейну Стерлингу и Шону О'Мэлли, а в 2023 – Мерабу Двалишвили.

Теперь на счету Петра 17 успешных поединков в смешанных единоборствах.