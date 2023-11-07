Махачев и Порье проведут бой в июне

Ислам Махачев и Дастин Порье выйдут на ринг в июне. Спортсмены обменялись комментариями в соцсети в ожидании предстоящего поединка.
Боец смешанных единоборств, чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев в июне проведет бой с соперником из США Дастином Порье.
Порье 10 марта сразился в Майами с французским бойцом Бенуа Сен-Дени. Порье одержал победу нокаутом, это случилось во втором раунде. Бой состоялся в рамках турнира UFC 299.
Махачев похвалил Порье в соцсетях, после чего американец написал о предстоящей встрече с дагестанским спортсменом.
«Ислам – в июне»
– Порье
Махачев подтвердил поединок, ответив смайликом с рукопожатием.
Ранее стало известно, что Махачев в начале лета намерен сразиться с американцем Джастином Гэтжи.