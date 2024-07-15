Грузию тряхнуло второй раз за утро

Сегодня на востоке Грузии произошло уже два землетрясения. Второе природное явление было слабее первого и произошло также в Кахети.

Сейсмологи в Грузии в понедельник зафиксировали второе землетрясение неподалеку от Дедоплисцкаро.

Магнитуда подземных толчков составила 3,8, эпицентр находится на глубине 44 км, сообщений о пострадавших или разрушениях нет.

Незадолго до этого в Кахети случилось более мощное землетрясение, в Национальном центре сейсмического мониторинга Грузии уточнили, что его магнитуда составила 4,9.