Вестник Кавказа

Грузию тряхнуло второй раз за утро

Грузию тряхнуло второй раз за утро
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня на востоке Грузии произошло уже два землетрясения. Второе природное явление было слабее первого и произошло также в Кахети.

Сейсмологи в Грузии в понедельник зафиксировали второе землетрясение неподалеку от Дедоплисцкаро.

Магнитуда подземных толчков составила 3,8, эпицентр находится на глубине 44 км, сообщений о пострадавших или разрушениях нет.

Незадолго до этого в Кахети случилось более мощное землетрясение, в Национальном центре сейсмического мониторинга Грузии уточнили, что его магнитуда составила 4,9.

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