Землетрясение в Грузии затронуло Азербайджан

Землетрясение в 4,7 баллов затронуло восточный район Грузии. Его толчки почувствовали жители Тбилиси и соседних с республикой районов Азербайджана. Пострадавших людей и разрушений зданий не наблюдается.

Очередное землетрясение произошло в Грузии. В этот раз в восточной части страны. Его почувствовали даже жители соседнего Азербайджана.

В полдень по местному времени (11:00 мск) специалисты зафиксировали толчки в 4,7 баллов в Кахетии, а именно в трех км от районного центра Дедоплисцкаро.

Гипоцентр землетрясения обнаружили в более чем 40 км под землей.

Разрушений или пострадавших вследствие толчков на данный момент не обнаружено.

Сообщается, что землетрясение ощущали не только жители восточной части Грузии, но и столицы республики, а также население Агстафинского, Товузского, Балакянского, Загатальского районов Азербайджана с точсми в 3-4 балла.