Ереван тряхнуло - зарегистрировано землетрясение

Вечером в четверг неподалеку от Еревана произошло землетрясение. По оценкам сейсмологов, магнитуда явления составила около 3.

Сегодня в Армении было зарегистрировано землетрясение, информирует Служба сейсмической защиты МВД республики.

Очаг природного явления залегал на глубине 10 км и располагался на 16 км южнее от Еревана. Сила в эпицентре составила 3-4 балла, магнитуда - 2,7.

Согласно сообщению, подземные толчки были ощутимы в армянской столице на 3-4 балла, а также их могли почувствовать жители Араратской области - 2-4 балла.

Разрушений или пострадавших в результате землетрясения нет.