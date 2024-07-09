Вестник Кавказа

Жители Азербайджана и Армении ощутили на себе землетрясение в Грузии

мониторинг землетрясений
© Фото: сайт Института сейсмологии Казахстана
Сегодня утром на юго-востоке Грузии произошло землетрясение, которые могли почувствовать жители соседних республик Южного Кавказа. В эпицентре их сила достигала 5-6 баллов.

Утром 17 апреля в юго-восточной части Грузии произошло землетрясение магнитудой 4,8. Об этом сообщают местные средства массовой информации.

Эпицентр подземных толчков располагался в 5 км от города Дедоплис-Цкаро (Кахетия). Точные данные об очаге землетрясения пока не поступали.

В эпицентре сила толчков достигала 5-6 баллов. Их ощутили на себе жители соседних стран – Азербайджана и Армении.

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