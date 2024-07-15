Премьер Грузии предрек провал иску Зурабишвили

Ираклий Кобахидзе, что иск президента Грузии не будет иметь перспектив. По его словам, она допустила ошибку и признала легитимность Конституционного суда.

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе предрек иску президента страны Саломе Зурабишвили касательно закона «О прозрачности иностранного влияния» провал.

Он отметил, что поданный в Конституционный суд иск не будет иметь никаких перспектив ни с юридической точки зрения, ни с какой-либо другой.

Глава правительства подчеркнул, что Зурабишвили с подачей иска допустила ошибку. Кобахидзе заявил, что она признала легитимность Конституционного суда, объявившего ее нарушительницей главного закона Грузии.

Напомним, 15 июля президент Зурабишвили обратилась в Конституционный суд с иском о приостановлении действия закона об иноагентах.

Закон об иноагентах в Грузии – о чем он?

Вызвавший бурную реакцию как внутри Грузии, так и на международном уровне закон "О прозрачности иностранного влияния" определяет порядок отнесения СМИ и НПО к числу организаций, проводящих в Грузии влияние иностранных сил. Такие организации включат в специальный реестр и обяжут ежегодно подавать декларации. К иноагентах будут относить организации, который хотя бы на 20% финансируются из-за рубежа.