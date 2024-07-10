Орбан похвалил Грузию за отстаивание суверенитета

Премьер Венгрии заявил, что Грузия законом об иноагентах отстаивает свою независимость. Он отметил, что ценит работу Тбилиси в этом направлении.

Грузинские власти путем введения законопроекта об агентах иностранного влияния защищают суверенитет своей страны, сообщил венгерский премьер Виктор Орбан.

Он заявил, что власти республики пытаются сделать это в очень трудных условиях. Орбан подчеркнул, что Европа отказывается понимать это.

При этом премьер Венгрии отметил, что он ценит действия грузинского руководства в данном направлении.

Ранее глава венгерской дипломатии Петер Сийярто рассказал о нападках на Грузию в ходе совета глав МИД стран-членов Евросоюза из-за закона об иноагентах.

Министр добавил, что Будапешт был единственной стороной, которая заступилась за Тбилиси. Он заключил, что Венгрия поддерживает евроинтеграцию Грузии.