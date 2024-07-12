Нетаньяху обсудит с президентом США ситуацию вокруг Газы

Израильский премьер заявил о том, что в ходе переговоров с президентом США обсудит войну Израиля и ХАМАС, возвращение заложников и противоборство с Ираном. В среду израильскому премьеру предстоит выступать в Конгрессе США.

Глава правительства еврейского государства в преддверии официального визита в США заявил о том, что в ходе беседы с хозяином Овального кабинета Джо Байденом обсудит ситуацию в Газе. Также он заявил, что намерен поблагодарить американские власти за многолетнюю поддержку еврейского государства.

«Я планирую увидеться с президентом Байденом, с которым знаком более сорока лет. Это будет возможность поблагодарить его за все, что он сделал для Израиля во время войны и за время своей продолжительной и выдающейся карьеры на государственной службе в качестве сенатора, вице-президента и президента»

– Биньямин Нетаньяху

Далее он заявил о том, что стороны обсудят противоборство Израиля и ХАМАС, усилия по возвращению заложников, которых удерживают террористы, борьбу с Ираном, в также ситуацию на севере и юге Израиля.

Напомним, что в среду израильскому премьеру предстоит выступать в Конгрессе США.