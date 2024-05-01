Вестник Кавказа

Душанбе патрулируют наряды туристической милиции

Душанбе патрулируют наряды туристической милиции
© Фото: пресс-служба мэрии Душанбе
Жизнь туристов на отдыхе в Таджикистане стала значительно проще: теперь не нужно тщательно изучать карты чтобы добраться до нужного места или выспрашивать дорогу у местных жителей: им поможет туристическая милиция.

Туристам в столице Таджикистана стало намного удобнее - в структуре органов МВД Душанбе появилось отделение туристической милиции, задача которого – защита прав и интересов иностранных туристов, сообщили в пресс-службе МВД Таджикистана.

"Теперь отечественные и зарубежные путешественники в случае возникновения каких-либо проблем могут напрямую связаться с туристической милицией столицы по телефону 02-00"

- МВД Таджикистана

Новое подразделение создано в рамках исполнения указаний и поручений мэра столицы Рустама Эмомали, в него вошли наиболее подготовленные правоохранители, владеющие иностранными языками. Они будут в случае необходимости предоставлять правовую помощь, а также сопровождать и обеспечивать безопасность туристов, передает Sputnik Таджикистан.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1595 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Очередные митинги в Беларуси закончились задержаниями

Очередные митинги в Беларуси закончились задержаниями

Хозяин забил гостя бревном и продолжал угощать его в Белоруссии

Хозяин забил гостя бревном и продолжал угощать его в Белоруссии

Силовики снова пошли на штурм Атамбаева под Бишкеком

Силовики снова пошли на штурм Атамбаева под Бишкеком

Владимир Путин: Сбои в работе МВД надо свести к нулю

Владимир Путин: Сбои в работе МВД надо свести к нулю

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы