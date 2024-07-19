В курортном Сочи бушует стихия

Резкое ухудшение погоды, которое накануне прогнозировали в Сочи, сегодня с утра проявило себя во всей красе - в некоторых районах города-курорта затопило дороги, на проезжую часть упали деревья, а над морем заметили несколько смерчей.

Стихия обрушилась на Сочи: мэрия курортного города уже разослала предупреждения о резком ухудшении погоды, хотя это наглядно видно и его жителям, и отдыхающим: в городе и на море бушует ураганный ветер, городские коммунальщики в Лазаревском районе уже расчищают проезжую часть от упавших на нее деревьев.

Море закрыто для купания, и причиной этому не только разбушевавшийся шторм – сегодня с утра над морем неоднократно видели мощные смерчи, которые, к счастью, держались на приличном удалении от береговой линии.

Лихорадит и городскую воздушную гавань – из-за непогоды уже задержаны вылеты дневного и вечернего авиарейсов в Стамбул, рейс "Уральских авиалиний" в Самару и рейс "Аэрофлота" в Шереметьево. На прием аэропорт пока работает.

В городе идет сильный дождь, который уже затопил улицы в его отдельных районах: тем не менее, движение автомобилей пока происходит штатно.

А вот синоптики скорого окончания стихии не обещают, утверждая, что непогода только будет усиливаться – сильные дожди перейдут в ливни с грозами и градом, а ветер усилится до 15-18 м/с. Также на реках возможны резкие подъемы уровня воды, а в горах - сходы селей, говорится в прогнозе.