Нынешней ночью Сочи ждет пик непогоды

Пик непогоды, надвигающейся на курортный Сочи, наступит не завтра, а уже нынешней ночью, со вторника на среду, сообщили городские власти. Ожидается, что два дня на курорте будут лить сильные ливни, туристов попросили не посещать пляжи.

Пик непогоды в Сочи ожидается уже нынешней ночью – на город обрушатся ливни и грозы, усилится ветер, а на море будет бушевать шторм, сообщили городские власти.

Больше всего удар стихии будет испытывать Международный аэропорт Сочи – его уже подготовили к работе в сложных погодных условиях, однако реалии будет определять фактическая погода – в экстренном случае авиагавань может прекратить принимать и отправлять авиарейсы, передает РИА Новости.

Напомним, ранее синоптики прогнозировали, что локальные ливни с грозами начнутся на курорте только завтра и продлятся два дня - 23 и 24 июля, однако погода внесла свои коррективы в прогнозы метеорологов.