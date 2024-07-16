Вестник Кавказа

Нынешней ночью Сочи ждет пик непогоды

Аэропорт Сочи
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
Пик непогоды, надвигающейся на курортный Сочи, наступит не завтра, а уже нынешней ночью, со вторника на среду, сообщили городские власти. Ожидается, что два дня на курорте будут лить сильные ливни, туристов попросили не посещать пляжи.

Пик непогоды в Сочи ожидается уже нынешней ночью – на город обрушатся ливни и грозы, усилится ветер, а на море будет бушевать шторм, сообщили городские власти.

Больше всего удар стихии будет испытывать Международный аэропорт Сочи – его уже подготовили к работе в сложных погодных условиях, однако реалии будет определять фактическая погода – в экстренном случае авиагавань может прекратить принимать и отправлять авиарейсы, передает РИА Новости.

Напомним, ранее синоптики прогнозировали, что локальные ливни с грозами начнутся на курорте только завтра и продлятся два дня - 23 и 24 июля, однако погода внесла свои коррективы в прогнозы метеорологов.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1095 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

На Кавказ идут долгожданные дожди

На Кавказ идут долгожданные дожди

Смерч надвигается на Кубань

Смерч надвигается на Кубань

Проблемы с водой возникли на Ставрополье 

Проблемы с водой возникли на Ставрополье 

Грозы с похолоданием придут на Ставрополье

Грозы с похолоданием придут на Ставрополье

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы