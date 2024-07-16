Смерч надвигается на Кубань

МЧС Краснодарского края сообщил о смерчах на территории региона до 24 июля. Ранее в ведомстве заявили о дождях и грозах на Черноморском побережье.

Смерчи нагрянут в Краснодарский край, они пройдут от Анапы до микрорайона Магри в Сочи, пишет пресс-служба регионального МЧС.

В ведомстве заявило, что смерчи будут бушевать на Черноморском побережье днем и до конца суток 23 июля, а также ночью и утром 24 июля.

Ранее в министерстве сказали о сильных ливнях и грозах в Сочи. Туристов призвали отказаться от посещения пляжей на ближайшие два дня.