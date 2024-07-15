Туристам в Сочи рекомендуют не посещать пляжи из-за непогоды

Погода в Сочи испортится, на два дня на курорте обещают сильные ливни. Туристов просят на это время отказаться от посещения пляжей.

На Сочи надвигается непогода, завтра на курорте ожидаются сильные осадки, грозы.

Согласно прогнозам синоптиков, ливни с грозами будут в Сочи локальными, явление продлится два дня - 23 и 24 июля. Туристов и местное население просят соблюдать осторожность, в том числе отказаться от пляжного отдыха.

"Жителям и гостям курорта рекомендовано воздержаться от отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями, а также предпринять все необходимые меры предосторожности"

– администрация курорта

Все городские службы переведены в усиленный режим работы.