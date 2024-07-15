Берега Сочи почувствовали тряску

Недалеко от Сочи случилось землетрясение магнитудой в 3,3 единицы. Первые толчки почувствовали еще утром.

У берегов Черного моря в Сочи случилось землетрясение, рассказали в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре.

Магнитуда тряски - 3,3 единицы. Эпицентр оказался на глубине пять тыс м, примерно в 30 км в северо-западном направлении к городу-курорту. Первые толчки специалисты зафиксировали еще в десять утра.

Не только южный город России затронуло землетрясение. В Грузии сегодня почувствовали толчки аж два раза – оба в восточной области Кахетии. Их магнитуда составила от 3,8 до 4,9 единиц.