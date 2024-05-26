Вице-президент AGF встретился с гимнастами-участниками Олимпиады в Париже

Состоялась встреча вице-президента Федерации гимнастики Азербайджана со спортсменками, которые примут участие в Олимпийских играх во Франции, а также с делегацией АР.

Вице-президент Федерации гимнастики Азербайджана Алтай Гасанов провел встречу с гимнастами и делегацией, которые отправятся в Париж на Олимпиаду-2024, рассказали в пресс-службе AGF.

Алтай Гасанов ознакомился с тем, как гимнасты подготовились к Играм. Он также пожелал им успехов на летней Олимпиаде.

Во встрече также участвовала замглавы Минмолодежи и спорта Азербайджана Мариана Василева.

В олимпийскую сборную Азербайджана вошли: в художественной гимнастике – Зохра Агамирова, в прыжках на батуте – Сельджан Махмудова, в групповых упражнениях – Ляман Алимурадова, Елизавета Лузан, Гюллю Агаларзаде, Зейнаб Гумметова и Дарья Сорокина.

Напомним, Олимпиада в Париже станет тридцать третьей по счету летней Олимпиадой. Она начнется уже скоро, 26 июля. Церемония закрытия состоится 11 августа.

Церемония проводов азербайджанской сборной на ОИ-2024 состоялась на прошлой неделе, 18 июля. Ее провели в Национальной арене гимнастики. В ходе церемонии министр молодежи и спорта Фарид Гаибов рассказал, что на Олимпиаду из Азербайджана впервые отправятся 48 спортсменов, в том числе 20 женщин.

"Впервые мы будем представлены в батутной гимнастике, баскетболе 3x3"

– Гаибов

Министр также поведал, кто понесет флаг Азербайджана на церемонии открытия ОИ. По его словам, знаменосцами Олимпиады станут дзюдоистка Гюльтадж Мамедалиева и боксер Магомед Абдуллаев.